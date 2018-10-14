Мамаев дал комментарии из СИЗО

Хавбек "Краснодара" Павел Мамаев рассказал о пребывании в следственном изоляторе "Бутырка".

"Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается.

Приглашение в "Ахмат"? Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться" - приводят слова Мамаева российские СМИ.

Напомним, что по решению суда Мамаев до 8 декабря будет находиться в СИЗО.

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