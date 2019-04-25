Мамаев дал показания в суде по поводу конфликта с Паком и Соловчуком

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ходе судебного заседания рассказал о конфликтах с чиновником Минпромторга Денисом Паком и водителем Виталием Соловчуком.

"Когда пришёл Пак, я не обращал внимания на него. Я услышал шум и увидел, что что-то произошло. Но всего основного я не видел. Мы вообще собирались уходить, я услышал шум, поднял глаза и увидел волнения. Я спокойно встал, не понял, что произошло сначала. Потом подбежал официант, по-моему, встал передо мной. Я просил, чтобы он мне дал выяснить, что произошло. Я общался с Паком, спросил, что произошло. Он сказал, что его ударили. Был эмоционально взволнован, реагировал на любое движение и не мог ничего конкретного сказать. Потом узнал о конкретной причине конфликта. Ребята сказали, что он их обозвал. Все говорили. О чём? Что он обозвал. Плохими словами.

Не помню, как появился Гайсин. Помню, как я его отталкивал. Там столько людей было, что невозможно было определить, кто там стоит. Что он сделал? Мы уже успокоились, стояли, разговаривали. Он меня схватил за шкирку, я нанёс удар, потому что почувствовал опасность, что он может нанести мне вред. Без его действий не было бы ответных действий. Не отрицаю - я нанёс ему побои, но никакого сговора, тем более из хулиганских побуждений, не было.

Что касается конфликта с Соловчуком, то мы вышли, заказывали машину, ждали. Стояли около белого "мерседеса". Мне сказали, что Александра стояла около этой машины. Я спросил - наша машина? Говорят - нет. Я подошёл и сказал, чтобы она вышла оттуда. Потом она ругалась, ругалась, но не говорила, что случилось. В итоге она сказала, что водитель обозвал нас петухами. Я попросил рассказать, как всё было. Она села в машину, думала, что это наша машина, хотела погреться. Водитель сказал, что это не наша машина, а она сказала, что это, наверное, машина Саши или кого-то из нас. А водитель сказал, что таких петухов не возит. Я не совсем понял, почему он это сказал. К нему никакой агрессии не проявляли. Она села и села. Я её без крика забрал, никаких претензий к нему не было. Меня это высказывание огорчило.

Возможно, я сначала не понял её фразу. Она у него спросила, водитель ли он Александра или ребят. Потом она уже сказала, что имел в виду Сашу, а изначально я воспринял это в адрес нас всех. Я сказал Саше, что водитель нас оскорбил. Мы пошли к машине, злого умысла не было - просто хотели выяснить, с чего он так сказал. Решение подойти к машине приняли самостоятельно. Мы даже не вместе шли. На тот момент я даже не обращал внимания, что Протасовицкий и Кирилл стояли рядом. Я спросил у Соловчука, почему он назвал петухом Кокорина. Саня мне сказал, что он сам поговорит. Я даже не влезал после этого, отошёл, но слышал весь разговор. Саша задавал вопрос - почему. Соловчук ответил, что это его личное мнение. Саша спросил, зачем он это говорит в присутствии других людей и чем оно подкреплено. Такой диалог был.

Собирались ли мы избивать его? Нет, конечно. Ситуация вспыхнула, как спичка. Мы хотели поесть, а не выяснять с кем-то отношения. Я схватил и говорил, чтобы он успокоился. После того как я его взял за подбородок, он мне нанёс удар. После этого пошли все последствия. Удар был обычным, боль причинил безусловно, я не ожидал, для меня это было непонятно. Саня меня удержал, не знаю, мог бы я упасть, если бы он не держал. Соловчук держался, как мужчина. Его слова в наш адрес были не совсем правильными, но держался он уверенно. Он меня ударил, я нанёс ему удар, но промахнулся. Побежал за ним. Подбежал, ударил его, он упал. Развернулся и продолжил наносить удары. По лицу, по телу", - сказал Мамаев.

Не пропустите: Мамаев рассказал, что предшествовало событиям 8 октября в Москве. | http://soccernews.ru