Мамаев дал согласие на участие в футбольном матче в "Бутырке"

Теги павел мамаевкраснодар

Мамаев дал согласие на участие в футбольном матче в "Бутырке"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев дал согласие на участие в футбольном матче в СИЗО "Бутырка".

"Мамаев собирается сыграть в футбол на территории "Бутырки". Там есть небольшой плац, где будет организовано футбольное поле. Матч планируется провести между заключёнными. Это социальный проект благотворительной направленности. Он призван поддержать психологическое состояние лиц, находящихся в СИЗО. Желающих принять участие много, поэтому, скорее всего, будет несколько матчей" - сказал агент хавбека "быков" Игорь Бушманов.

Напомним, что Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин, будучи в нетрезвом состоянии, избили троих человек в центре Москвы. Против них возбуждён ряд уголовных дел. В СИЗО спортсмены пробудут, как минимум, до 8 февраля. 

Не пропустите: Группа "Бутырка" посвятила песню Кокорину и Мамаеву. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Проклятие прервано! "Вест Хэм" обыгрывает "Арсенал" в стартовом матче 22 тура АПЛ

Проклятие прервано! "Вест Хэм" обыгрывает "Арсенал" в стартовом матче 22 тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов