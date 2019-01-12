Мамаев дал согласие на участие в футбольном матче в "Бутырке"
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев дал согласие на участие в футбольном матче в СИЗО "Бутырка".
"Мамаев собирается сыграть в футбол на территории "Бутырки". Там есть небольшой плац, где будет организовано футбольное поле. Матч планируется провести между заключёнными. Это социальный проект благотворительной направленности. Он призван поддержать психологическое состояние лиц, находящихся в СИЗО. Желающих принять участие много, поэтому, скорее всего, будет несколько матчей" - сказал агент хавбека "быков" Игорь Бушманов.
Напомним, что Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин, будучи в нетрезвом состоянии, избили троих человек в центре Москвы. Против них возбуждён ряд уголовных дел. В СИЗО спортсмены пробудут, как минимум, до 8 февраля.
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