Мамаев готов единолично возместить ущерб телеведущей Ушаковой

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, заявил, что его клиент готов сам выплатить телеведущей Ольге Ушаковой около 300 тысяч рублей в качестве компенсации за ущерб её автомобилю в результате событий в октябре 2018 года.

"Ещё в ходе предварительного следования, несмотря на то, что Ушакова не была признана потерпевшей и гражданским лицом по делу, в декабре 2018 года в целях своевременного возмещения ей материального ущерба как собственнику транспортного средства, получившего повреждения в ходе инцидента с Соловчуком В.Н., со стороны Мамаева осуществлён именной денежный перевод на сумму 200 тысяч рублей.

Сведения об этом представлены в уголовное дело, о чём Ушакова была официально уведомлена через следователя и её представителя. Однако, такой добровольной компенсацией по неизвестным причинам не воспользовалась. Мамаев подтверждает, что готов и в настоящее время единолично возместить полностью ущерб без каких-либо судебных разбирательств, что и будет сделано в ближайшее время", - сказал адвокат.

Напомним, что в автомобиле Ушаковой марки "Мерседес" было разбито стекло, а салон испачкан кровью. От рук Мамаева, а также форварда "Сочи" Александра Кокорина и их друзей пострадал водитель телеведущей Виталий Соловчук. Инцидент произошёл ещё осенью 2018 года и по его итогам спортсмены отправились в тюрьму, откуда уже вышли условно-досрочно.

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