Мамаев: "Готов компенсировать ущерб Соловчуку"



Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев извинился перед избитым водителем Виталием Соловчуком, выразив готовность компенсировать ему ущерб.

"Хотел принести за тот легкий вред, который диагностировала экспертиза. Готов возместить итоговую компенсацию, которая, наверное, будет подана иском. Также хочу к Виталию обратиться, чтобы он посмотрел на то видео и дал правдивые показания. Кокорин Саша на протяжении всего конфликта пытался его погасить. Он никакого отношения к нему не имеет. За свои действия я извиняюсь и готов компенсировать операцию и все остальное", - приводят слова Мамаева российские СМИ.

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и друг Александр Протасовицкий избили Соловчука утром 8 октября 2018 года. В тот же день они устроили драку в кофейне "Кофемания" и причинили телесные повреждения чиновнику Денису Паку и генеральному директору "НАМИ" Сергею Гайсину.

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