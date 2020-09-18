"Мамаев говорил, что сейчас всех закопает": Глушаков раскрыл подробности драки с Широковым во время Евро-2016
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился воспоминаниями о конфликте с Романом Широковым в раздевалке национальной команды во время Чемпионата Европы 2016 года.
"Был спор с Широковым. Спорили на повышенных тонах. Буклет - это ерунда, тогда Широков перешёл из "Спартака" в ЦСКА, сыграл одну-две игры, потом играл, не играл, и он начал говорить, что, мол, выиграл чемпионство. Нас было человек 10 в комнате. Мы общались в расслабленном состоянии, ха-ха, хи-хи, а потом случайно прилетело Мамаеву.
Я бил в Широкова, а попал в Мамаева. Меня Смолов толкнул или, не помню, Дзюба оттаскивал, и прилетело Мамаеву. Всех отодвинули, а Паша лежал и говорил: "Я сейчас встану и всех вас закопаю, порешаю", что-то такое сказал", - поведал Глушаков в эфире передачи "Коммент. Шоу".
Хавбек выступал за сборную России с 2011 по 2018 год, сыграл 57 матчей и забил 5 голов.
Не пропустите: Глушаков рассказал, были ли у него переговоры о возвращении в "Спартак" или "Локомотив". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Тьяго Алькантара прокомментировал свой переход в "Ливерпуль"
-
"Локомотив" нацелился на румынского вингера
-
"Валенсия" может подписать украинского форварда
-
"Мамаев говорил, что сейчас всех закопает": Глушаков раскрыл подробности драки с Широковым во время Евро-2016
-
"Ливерпуль" объявил о покупке Тьяго Алькантары
-
Рыжиков рассказал, как в 2010 году его пытался переманить "Спартак"
-
"Матч ТВ" потроллил "Динамо" за вылет из Лиги Европы
-
Четыре игрока "Челси" пропустят матч с "Ливерпулем"
-
Глушаков рассказал, были ли у него переговоры о возвращении в "Спартак" или "Локомотив"
-
Невен Суботич подписал контракт с турецким клубом
-
ЦСКА может усилить соперника "Краснодара" по квалификации Лиги Чемпионов
-
Официально: Игуаин перешёл в клуб Бекхэма
-
"Ростов" узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги Европы, один из них - "Тоттенхэм"
-
Клопп высказался о скором подписании Тьяго Алькантары
-
Два игрока "Реала" прилетели в Лондон для оформления переходов в "Тоттенхэм"
-
У "Пармы" сменился владелец
-
Глушаков подтвердил, что встречается с футболисткой ЦСКА Коваленко
-
Российский миллиардер опроверг информацию о желании купить "Манчестер Юнайтед"
-
Юран рассказал, готов ли вернуться в "Химки"
-
Тьяго Алькантара попрощался с "Баварией"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22