"Мамаев говорил, что сейчас всех закопает": Глушаков раскрыл подробности драки с Широковым во время Евро-2016

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился воспоминаниями о конфликте с Романом Широковым в раздевалке национальной команды во время Чемпионата Европы 2016 года.

"Был спор с Широковым. Спорили на повышенных тонах. Буклет - это ерунда, тогда Широков перешёл из "Спартака" в ЦСКА, сыграл одну-две игры, потом играл, не играл, и он начал говорить, что, мол, выиграл чемпионство. Нас было человек 10 в комнате. Мы общались в расслабленном состоянии, ха-ха, хи-хи, а потом случайно прилетело Мамаеву.

Я бил в Широкова, а попал в Мамаева. Меня Смолов толкнул или, не помню, Дзюба оттаскивал, и прилетело Мамаеву. Всех отодвинули, а Паша лежал и говорил: "Я сейчас встану и всех вас закопаю, порешаю", что-то такое сказал", - поведал Глушаков в эфире передачи "Коммент. Шоу".

Хавбек выступал за сборную России с 2011 по 2018 год, сыграл 57 матчей и забил 5 голов.

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