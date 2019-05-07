Мамаев: "Хотелось бы вернуться в большой спорт"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев выступил с последним словом на заседании суда, которое прошло накануне.

"В той части, в которой заявил мой защитник, вину я признаю. Безусловно, я раскаиваюсь. Хочу принести свои извинения в очередной раз потерпевшим, своей семье. Нахождение в СИЗО, наверное, оно заслуженно, я даже оспаривать это не хочу. Хотелось бы на этом ограничить пребывание здесь. Прежде всего ссылаюсь на то, что мы на протяжении всего процесса были открыты.

И хотелось бы, чтобы это дело завершилось для всех нормально. Повторюсь, моё мнение: мы своё наказание уже отбыли, находясь в СИЗО без 4 дней 7 месяцев. В пересчёте - 10,5 месяцев. Хотелось бы всё-таки вернуться в большой спорт. Чем быстрее мы освободимся, тем это будет более возможно. Потому что нахождение в СИЗО с каждым днём отдаляет нас от этой цели. А это единственная работа, которые мы можем делать на профессиональном уровне. Поэтому хочется продолжить карьеру. Ещё раз приношу всем свои извинения: потерпевшим, своей семьей и вообще всем", - сказал хавбек "быков".

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Алекандр Протасовицкий посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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