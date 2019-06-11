Мамаев и Кокорин готовы к переезду в колонию

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что нападающий "Зенит" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в скором времени переедут из СИЗО в колонию. Об этом сообщают "Известия".

"Выяснилось, что оба уже настроились на переезд в колонию. Павел Мамаев сказал, что "главное - известна конечная дата всей этой истории". Он подсчитал, что если Мосгорсуд не сократит ему срок заключения, то на свободу он выйдет 10 ноября. Говорит, что переезд в колонию станет сменой обстановки - время пойдёт быстрее, и там можно будет больше заниматься спортом. А о том, куда именно его отправят, он особо не думает. Поскольку у него московская прописка, его должны отправить в колонию не далее 500 километров от столицы. Куда - для него не принципиально", - сказала Мельникова.

Напомним, что Кокорин вместе со своим братом Кириллом, а также полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким поучаствовал в двух драках. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

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