Мамаев и Кокорин подадут кассационную жалобу на решение суда

Адвокат хавбека "Ростова" Павла Мамаева сообщил, что на следующей неделе будет подана жалоба на решение суда по его клиенту и остальными участниками нашумевшего дела. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Собираемся подавать дополнительную кассационную жалобу, в ближайшее время это сделаем. Возможно, уже на следующей неделе. Все уже готово и согласовано с адвокатами остальных фигурантов дела. Думаю, что она будет рассмотрена не ранее декабря месяца", - цитирует футболиста "СЭ".

Напомним, что осенью 2018 года компания избила трех человек в Москве. Пострадавшими оказались водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин. За это братья Кокорины получили тюремный срок 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - 1 год и 5 месяцев. Осенью 2019 года Кокорины и Мамаев вышли по условно-досрочному освобождению, Протасовицкий был освобожден в декабре.

Не пропуститеЧерчесов оценил состояние хавбека сборной России Дениса Черышева