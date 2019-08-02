Мамаев и Кокорин подали в суд ходатайство об УДО

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Мамаев и Кокорин подали в суд ходатайство об УДО

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщили в Алексеевском районном суде Белгородской области. 

Сегодня футболисты подали заявление об условно-досрочном освобождении от лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин 7 декабря. 

Ранее Кокорин и Мамаев рассказали о питании в колонии.

Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Не пропустите: Стали известны точные даты выхода из колонии Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru
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