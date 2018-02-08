Мамаев и Перейра - лучшие центральные хавбеки "Краснодара" по итогам десятилетия

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Мамаев и Перейра - лучшие центральные хавбеки "Краснодара" по итогам десятилетия

Болельщики "Краснодара" продолжают определять символическую сборную десятилетия, сообщает официальный сайт клуба.

Лучшими центральными полузащитниками стали Маурисио Перейра (34% голосов) и Павел Мамаев (21%).

Ранее в команду вошли: 

вратарь: Андрей Дикань 

защитники: Виталий Калешин, Сергей Петров, Андреас Гранквист и Александр Мартынович

опорный хавбек: Юрий Газинский

центральные полузащитники: Маурсио Перейра и Павел Мамаев.

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