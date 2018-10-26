"Мамаев и рядом не стоял с Кокориным": главное из интервью Фабио Капелло "Матч ТВ"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в интервью "Матч ТВ" рассказал, что думает про Кокорина и Мамаева, порадовался за Дзюбу и восхитился Семаком.

• "Кокорин, Кокорин, что же ты натворил?! Я в шоке! Разумеется, информация о нем и Мамаеве быстро долетела и до Италии. Как такое возможно?! У меня это просто в голове не укладывается. Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош?! Мамма миа!"

• "Кокорин очень талантливый парень, в работе он не доставлял никаких проблем. Был дисциплинирован, четко выполнял все наши упражнения и задания. Даже не просто четко, а с энтузиазмом. И делал все то, что надо было, веря в наш тренерский штаб. Если бы я ему сказал тогда, например, залезть на дерево, он был без раздумий туда залез, потому что понимал - так надо!"

• "Понятно, что по футбольному таланту Мамаев и рядом не стоял с Кокориным. Но раз привлекался в сборную, значит, был неплохим по российским меркам футболистом. А каких-то особых историй с ним я не припомню".

• "Я очень рад за Дзюбу! В мое время ему, к сожалению, не удалось ярко проявить себя в сборной России. Но я всегда считал, что Дзюба способен на многое. И я искренне рад, что он так здорово сыграл на чемпионате мира, после которого не перестает блистать в "Зените" и в той же сборной. Браво! Вот пример того, как можно работать над собой и прогрессировать в любом возрасте. В Италии и в других странах показывают матчи Лиги Европы, так что Дзюба имеет шанс ярко проявить себя перед европейской публикой".

• "Массимо Каррера очень достойно представлял в России нашу тренерскую школу, он выиграл со "Спартаком" чемпионат на фоне того, что этот российский топ-клуб полтора десятка лет жил без титулов. Браво, Массимо! Желаю ему дальнейших успехов в карьере".

• "С таким составом "Зенит" должен был выигрывать чемпионат еще в прошлом году, а сейчас своего не упустит. Я верю в Семака! Это очень серьезный, ответственный и позитивный человек, который имеет за плечами огромную футбольную и жизненную школу. Когда мне говорили, что он, мол, слишком молод для работы в "Зените", я только отмахивался: молодость – вовсе не порок".

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