Мамаев: "Играть вывозят на "Уэмбли"



Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев с юмором рассказал о своих матчах в СИЗО "Бутырка".

"Играл ли еще в футбол? Играл. На каком поле? Нас на "Уэмбли" вывозят", - приводят слова Мамаева российские СМИ.

В феврале Мамаев принял участие в матче с СИЗО и стал автором семи забитых мячей.

Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.

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