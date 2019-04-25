Мамаев: "Любое наказание я приму по-мужски"
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев заявил, что он примет приговор, озвученный судом по итогам уголовного дела.
"На очной ставке я изъявлял желание примириться с потерпевшим Гайсиным. Надеюсь, что рано или поздно встретимся и пообщаемся в дружелюбной форме. Для меня это большой урок. За эти действия я несу наказание, а не сижу дома. Рано или поздно я выйду и надеюсь, что между нами не останется недосказанности и негатива. По большому счёту, это обычная мужская ситуация. Можно, конечно, огорчиться и озлобиться на нас, но время лечит. Постараюсь всё исправить. Мы нормальные ребята, просто сложилась такая ситуация.
Думаю, все всё понимают, уже всё сказано. Каждый из нас уже всё понимает. Будем стараться, чтобы люди, которым я когда-то причинил вред, были счастливы, чтобы люди про это забыли. Что касается следствия, то я не могу это комментировать. Наша работа играть, их работа вести процесс. Я приму любое наказание. Но соизмеримость я не хочу даже комментировать, давить на жалость. Любое наказание я приму по-мужски. Конечно, есть желание продолжить футбольную карьеру. Зависит от наказания. Если я смогу выйти и продолжить, то хочу. Это единственный мой источник дохода, чему я отдал свою жизнь. Если нет, то ничего страшного, есть другие вещи", - сказал футболист в ходе судебного заседания.
Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий избили в центре Москвы трех человек. В результате их действий пострадали чиновник Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.
Арест фигурантов дела, согласно последнему решению суда, действует до 25 сентября.
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