Мамаев может провести еще один матч в СИЗО

Общественный наблюдатель Иван Мельников сделал заявление об еще одном матче в СИЗО "Бутырка".

По его словам, в ближайшее время планируется провести еще один матч, в котором сможет принять участие хавбек "Краснодара" Павел Мамаев.

Участие Александра Кокорина в матче маловероятно, так как футболист все еще страдает от травмы колена.

Напомним, что 14 февраля Мамаев уже принял участие в одном матче, где он забил семь голов.

По последнему решению суда Кокорин и Мамаев пробудут в СИЗО до 8 апреля.

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