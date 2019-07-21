Мамаев: "Мы даже в колонии зарабатываем деньги"



Бывший полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев сообщил, что он вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным будут работать в швейном цеху в белгородской колонии, в которой они отбывают наказание за избиение трех человек в Москве.

Футболисты будут работать по шесть дней в неделю с 8-часовым рабочим днем. Зарплата игроков составит по 11 280 рублей рублей (9300 рублей за вычетом налогов).

"Видите, даже здесь мы зарабатываем деньги, представляете. Пусть народ скажет, за что им платить 11 200", - приводят слова Мамаева российские СМИ.

Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Не пропустите: Кокорин и Мамаев оценили качество футбольного поля в колонии. | http://soccernews.ru