Мамаев: "Мы уже 7 лет с Аланой вместе, а вы будете давиться желчью и мечтать о нашем разводе"

Хавбек "Ростова" Павел Мамаев ответил на язвительный комментарий подписчика супруги Аланы в инстаграме.

Подписчик девушки написал, что ее развод с футболистом - дело времени.

"Мы уже семь лет с Аланой вместе, а вы все никак не успокоитесь. И будем следующие семь лет вместе, а вы будете так же давиться желчью и мечтать о нашем разводе", - сказал Мамаев.

Алана и Павел находятся в браке с 2013 года. Пара воспитывает двоих детей.

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