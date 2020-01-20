Мамаев намерен оспорить решение суда, вынесенное ему за избиение трех человек в Москве

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Мамаев намерен оспорить решение суда, вынесенное ему за избиение трех человек в Москве

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, рассказал, что его подопечный хочет оспорить приговор Мосгорсуда, который признал хулиганством его действия в октябре 2018 года, когда он поучаствовал в избиении трех человек в Москве.

"Действительно, в прошлом году еще кассационную жалобу подавали. Обжалуем апелляционный приговор суда. Я в своей жалобе указываю на не соответствующую фактическим обстоятельствам дела квалификацию, касающуюся действий Мамаева как хулиганства. Просим отменить апелляционный приговор и вернуть дело на новое апелляционное рассмотрение", – приводит слова Бушманова РБК.

Напомним, что Мамаев был осужден на 1 год пять месяцев. В сентябре прошлого года футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Вместе с ним из тюрьмы вышли нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл.

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