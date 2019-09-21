Мамаев не перейдёт в "Крылья Советов"

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Мамаев не перейдёт в "Крылья Советов"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что "Крылья Советов" не будут подписывать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым.

"Удивился этой новости. Тот самый Мамаев? Нет, этого не будет. Мы строим новую команду, у нас есть ветераны, на которых равняются молодые игроки. Я сам занимался командным видом спорта и знаю, что такое спортивный режим, дисциплина, командный дух, ответственность за результат и профессиональное отношение к своим обязанностям.

Не думаю, что Мамаев служил бы правильным ориентиром для молодёжи "Крыльев Советов". Поэтому привлекать его в "Крылья" в каком бы то ни было качестве клуб не будет. Да и для самого Мамаева это было бы рискованно. У нас болельщики иной раз сами следят за спортивным режимом футболистов. Бывали случаи, когда и разговаривали по-мужски с игроками, которые, по их мнению, не осознавали меру ответственности за результат", - сказал Азаров.

Напомним, что Мамаев во вторник вышел условно-досрочно из исправительной колонии. В местах лишения свободы он был с октября прошлого года.

В пятницу "Краснодар" объявил о расторжении контракта со скандальным хавбеком. СМИ пишут о желании московского "Динамо" заполучить экс-игрока "быков".

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