Мамаев - о разводе с женой Аланой: "Ощущение, что я столкнулся с дьяволом"

Фото инстаграм Павла Мамаева

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев прокомментировал процесс расторжения брака со своей экс-супругой Аланой.

"Развелись мы в апреле, и я могу сказать откровенно: ни разу за весь этот период не пожалел об этом решении. Я не хотел её слышать, у меня в тот момент появилось настолько [сильное] отвращение. Иногда такое ощущение, что я столкнулся с дьяволом. Я не хочу делить с ней ничего, пусть она заберёт абсолютно всё. Я хочу играть в футбол, я хочу жить в своей новой семье, я хочу просто заниматься любимым делом. Больше мне не надо ничего", - сказал футболист.

Мамаевы сыграли свадьбу в 2013 году, у них есть общая дочь Алиса.

СМИ писали, что Алана подала на развод после того, как узнала о многочисленных изменах Павла.

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