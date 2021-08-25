Мамаев оценил свои шансы вернуться в сборную России

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Мамаев оценил свои шансы вернуться в сборную России

Фото: инстаграм Павла Мамаева/Автор неизвестен

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев поделился мнением о возможном возвращении в сборную России.

"Я думаю, любому футболисту реально вернуться в сборную. Карпин — тот тренер, который будет отталкиваться от пользы сборной и от того, чтобы дать результат", — приводит слова Мамаева "Матч ТВ".

32-летний Мамаев выступал за сборную России с 2010 по 2016 годы. За национальную команду он провел 15 матчей. В нынешнем сезоне хавбек провел четыре матча в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

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