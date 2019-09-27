Мамаев подпишет с "Ростовом" контракт по схеме "2+1"

Полузащитник Павел Мамаев, скорее всего, перейдет в "Ростов". Об этом сообщает "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что переговоры между сторонами близки к завершению.

По данным источника, "Ростов" предложил полузащитнику контракт сроком на два года с опцией продления еще на один сезон.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным вышел на свободу из колонии по УДО 17 сентября.

20 сентября футболист расторг контракт с "Краснодаром", в котором выступал с 2014 года.

После 10 туров РПЛ "Ростов", набрав 20 баллов, занимает 3 место в турнирной таблице.

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