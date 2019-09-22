Мамаев получил предложения от двух клубов

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Мамаев получил предложения от двух клубов

Полузащитник Павел Мамаев, который недавно вышел из тюрьмы, выбирает между двумя клубами, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист получил предложения от "Динамо" и "Ростова". Хавбек пообщался с руководством обоих клубов и в данный момент рассматривает варианты.

31-летний Мамаев несколько дней назад расторг контракт с "Краснодаром" и теперь является свободным агентом. Хавбек может быть заявлен для выступлений в Российской Премьер-Лиге только зимой.

Не пропустите: Опубликовано первое фото Мамаева с детьми после освобождения из тюрьмы. | http://soccernews.ru

 
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