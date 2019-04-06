Мамаев поменял камеру в СИЗО, чтобы чаще играть в футбол
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев переселился в 12-местную камеру, чтобы иметь возможность чаще играть в футбол.
"Все большие камеры, не только ту, в которой сидит Павел Мамаев, по очереди выводят, чтобы они могли поиграть в футбол во дворе. Люди радуются этому. Мамаев даже в ущемление своих прав перешёл из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол. Видно, что футбол для него много значит. Мамаеву удаётся поиграть в футбол раз в несколько недель", - сказал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Напомним, что в среду Пресненский суд Москвы продлил арест Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и друга спортсменов Александра Протасовицкого до сентября.
Фигуранты дела обвиняются по трём статьям уголовного кодекса: "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".
В октябре прошлого года они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек.
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|Ростов
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