Мамаев поменял камеру в СИЗО, чтобы чаще играть в футбол

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев переселился в 12-местную камеру, чтобы иметь возможность чаще играть в футбол.

"Все большие камеры, не только ту, в которой сидит Павел Мамаев, по очереди выводят, чтобы они могли поиграть в футбол во дворе. Люди радуются этому. Мамаев даже в ущемление своих прав перешёл из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол. Видно, что футбол для него много значит. Мамаеву удаётся поиграть в футбол раз в несколько недель", - сказал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Напомним, что в среду Пресненский суд Москвы продлил арест Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и друга спортсменов Александра Протасовицкого до сентября.

Фигуранты дела обвиняются по трём статьям уголовного кодекса: "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

В октябре прошлого года они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек.

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