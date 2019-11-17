Мамаев попал в стартовый состав "Ростова" на товарищеский матч с "Краснодаром"

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев попал в стартовый состав на товарищеский матч с "Краснодаром".

Встреча состоится сегодня, 17 ноября, на стадионе Краснодара. Начало встречи - в 16:00 (мск).

"Краснодар": Крицюк, Скопинцев, Кайо, Камболов, Стоцкий, Фернандеш, Газинский, Вильена, Рамирес, Вандерсон, Сабуа.

Запасные: Синицын, Мацукатов, Литвинов, Шершнёв, Апеков, Котов.

"Ростов": Песьяков, Маляров, Логашов, Вилюш, Ведерников, Черкес, Еременко, Мамаев, Саплинов, Долгов, Сигурдарсон.

Запасные: Бабурин, Чернов, Козлов, Байрамян, Прошляков, Осинов, Безруков, Вербицкий, Ливаднов, Морозов.

Напомним, Мамаев расторг контракт с "Краснодаром" в сентябре 2019 года.

Не пропустите: Ионов назвал сильные стороны сборной Бельгии| http://soccernews.ru