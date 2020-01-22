Мамаев попал в заявку "Ростова" на вторую часть сезона

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Мамаев попал в заявку "Ростова" на вторую часть сезона

"Ростов" дозаявил хавбека Павла Мамаева на вторую часть сезона.

"Ростов" подписал Мамаева в сентябре 2019 года, после того как с игроком разорвал контракт "Краснодар".

Напомним, что Мамаев не появлялся на поле с октября 2018 года. Футболист был задержан из-за драки, после чего отбывал наказание в колонии.

После 19 туров "Ростов" занимает в РПЛ третье место, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.

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