Мамаев посетил матч "Ростов" - "Динамо"

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Мамаев посетил матч "Ростов" - "Динамо"

Бывший полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев замечен на трибунах "Ростов Арены".

31-летний футболист присутствует на матче 11-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Динамо".

Стоит отметить, что скандальный хавбек в течение недели вёл переговоры с обоими клубами.

В итоге переход Мамаева в "Динамо" сорвался, а вот "Ростов" сумел договориться с игроком об условиях контракта по схеме "2+1".

Не пропустите: СМИ узнали размер зарплаты Мамаева в "Ростове". | http://soccernews.ru
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