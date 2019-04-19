Мамаев: "Посмотрим ли мы с Кокориным матч "Краснодар" - "Зенит"? Не показывают"

Теги краснодарзенит санкт-петербургпавел мамаевалександр кокорин

Мамаев: "Посмотрим ли мы с Кокориным матч "Краснодар" - "Зенит"? Не показывают"
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев заявил, что он и нападающий "Зенита" Александр Кокорин не смогут посмотреть матч 24-го тура чемпионата России между их клубами.

"Хороших вам выходных! Будем ли смотреть матч "Краснодар" - "Зенит"? Не показывают", - приводят слова Мамаева российские СМИ.

Матч "Краснодар" - "Зенит" состоится завтра, 20 апреля, и начнется в 21:00 мск.

Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, и их друг Александр Протасовицкий избили Пака и Гайсина в кафе "Кофемания". За несколько часов до этого компания на стоянке избила водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Не пропустите: В сети появилось полное видео избиения Пака братьями Кокориными. | http://soccernews.ru

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