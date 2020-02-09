Мамаев пожаловался на преследования неадекватной женщины
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев заявил, что его преследует некая Ника Гусейнова, которая отметилась неадекватным поведением.
"Ребята, всем привет. Хочу подтвердить информацию, которую Алана, я так понимаю, уже выставила чуть-чуть, по поводу Ники Гусейновой. Это вообще человек какой-то невменяемый. Она уже несколько месяцев преследует нашу семью, постоянно на всех порталах обсуждает ее.
В течение месяца мы с Аланой выяснили все. Вчера уже просто дошло до какого-то безумия — она мне позвонила в номер. Не знаю, что она хотела. В 12 часов ночи на номер, который находится в отеле. Не знаю, каким образом нас соединили.
Видно, у человека не все в порядке с головой, это мое мнение. Она просто живет не своей жизнью, а полностью только нашей. Постоянно пытается сделать так, чтобы у нас все было плохо. Я даже не знаю, что сказать. Я первый раз с таким встречаюсь. Но человек реально невменяемый", - сказал Мамаев в видеообращении, опубликованном в сториз Instagram его жены Аланы.
Напомним, что 31-летний Мамаев перешел в "Ростов" в сентябре 2019 года, подписал контракт с ростовским клубом вскоре после выхода из тюрьмы.
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