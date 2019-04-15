Мамаев пожаловался на проблемы с дыханием и систему вентиляции в автозаке

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев заявил, что его ему тяжело дышать в автозаке, в котором его каждый день возят в суд. Об этом информируют "РИА Новости".

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельников передает жалобу спортсмена:

"Павел Мамаев пожаловался, что транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже для него. И подозреваемые, и обвиняемые регулярно жалуются в ОНК, потому что у конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно, и в целом тяжело гражданам, даже видите, профессиональный спортсмен жалуется".

Напомним, что Кокорин и Мамаев обвиняются в избиении еще двух человек в Москве. Инцидент произошел 8 октября прошлого года. В результате действий игроков также пострадали генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и чиновник Денис Пак.

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