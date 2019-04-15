Мамаев пожаловался на проблемы с дыханием и систему вентиляции в автозаке

Теги павел мамаевкраснодар

Мамаев пожаловался на проблемы с дыханием и систему вентиляции в автозаке

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев заявил, что его ему тяжело дышать в автозаке, в котором его каждый день возят в суд. Об этом информируют "РИА Новости".

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельников передает жалобу спортсмена:

"Павел Мамаев пожаловался, что транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже для него. И подозреваемые, и обвиняемые регулярно жалуются в ОНК, потому что у конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно, и в целом тяжело гражданам, даже видите, профессиональный спортсмен жалуется".

Напомним, что Кокорин и Мамаев обвиняются в избиении еще двух человек в Москве. Инцидент произошел 8 октября прошлого года. В результате действий игроков также пострадали генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и чиновник Денис Пак.

Не пропустите: В Москве отказались согласовывать митинг в поддержку Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кьеллини, вероятно, пропустит матч с "Аяксом"

Кьеллини, вероятно, пропустит матч с "Аяксом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 23 48
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 23 42
3 Краснодар Краснодар 23 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 23 40
5 Спартак Москва Спартак Москва 23 36
6 Ростов Ростов 23 35
7 Оренбург Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 23 32
9 Рубин Рубин 23 30
10 Ахмат Ахмат 23 30
11 Крылья Советов Крылья Советов 23 27
12 Урал Урал 23 27
13 Динамо Москва Динамо Москва 23 25
14 Уфа Уфа 23 21
15 Анжи Анжи 23 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов