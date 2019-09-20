Мамаев прилетел в Краснодар

Полузащитник Павел Мамаев вернулся спустя почти год в Краснодар, сообщают российские СМИ.

Футболист прилетел для обсуждения прекращения сотрудничества с "Краснодаром". Контракт между сторонами рассчитан до 31 декабря этого года.

Предполагается, что игрок и клуб предпочтут не доводить дело до рассмотрения в Палате по разрешению споров РФС.

Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев угодил за решётку за участие в двух драках в центре Москвы. На этой неделе хавбек вышел на свободу по УДО.

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