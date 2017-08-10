Мамаев принёс извинения Родольфо за оскорбления в перерыве матча "Ахмат" - "Краснодар"

Хавбек "Краснодара" Павел Мамаев извинился перед защитником "Ахмата" Родольфо.

Напомним, что россиянин в перерыве матча между грозненцами и кубанцами назвал бразильца "обезьяной", что спровоцировало драку в подтрибунном помещении.

"После завершения матча Павел Мамаев извинился перед Родольфо за стычку в первом тайме. Игрок "Ахмата" извинения принял" - говорится в сообщении пресс-службы "Ахмата". | http://soccernews.ru