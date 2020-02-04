Мамаев принес "Ростову" победу в матче Кубка Париматч Премьер

Теги ростовпавел мамаевпартизан

Мамаев принес "Ростову" победу в матче Кубка Париматч Премьер

В матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер "Ростов" обыграл сербский "Партизан" со счетом 3:1. Победу ростовчанам принес полузащитник Павел Мамаев, который забил гол и отдал результативную передачу.

Благодаря победе "Ростов" вышел на второе место в турнире. Лидером является "Спартак".

"Партизан" Сербия – "Ростов" Россия – 1:3 (0:1)
Голы: Мамаев, 32 - 0:1, Долгов, 57 - 0:2, Шомуродов, 73 - 0:3, Садик, 87 (с пенальти) - 1:3

"Ростов": Песьяков, Козлов (Логашов, 60), Хаджикадунич (Чистяков, 48), Осипенко (Кожемякин, 60), Чернов (Ведерников, 72), Еременко (Ливаднов, 83), Норманн, Попов (Безруков, 72), Мамаев (Саплинов, 60), Зайнутдинов (Осинов, 67), Байрамян (Долгов, 48).

Не пропустите: Гамула: "Все влюбились в Карпина и "Ростов". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спорт-Экспресс": Кононов согласовал контракт с "Ригой"

"Спорт-Экспресс": Кононов согласовал контракт с "Ригой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов