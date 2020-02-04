Мамаев принес "Ростову" победу в матче Кубка Париматч Премьер

В матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер "Ростов" обыграл сербский "Партизан" со счетом 3:1. Победу ростовчанам принес полузащитник Павел Мамаев, который забил гол и отдал результативную передачу.

Благодаря победе "Ростов" вышел на второе место в турнире. Лидером является "Спартак".

"Партизан" Сербия – "Ростов" Россия – 1:3 (0:1)

Голы: Мамаев, 32 - 0:1, Долгов, 57 - 0:2, Шомуродов, 73 - 0:3, Садик, 87 (с пенальти) - 1:3

"Ростов": Песьяков, Козлов (Логашов, 60), Хаджикадунич (Чистяков, 48), Осипенко (Кожемякин, 60), Чернов (Ведерников, 72), Еременко (Ливаднов, 83), Норманн, Попов (Безруков, 72), Мамаев (Саплинов, 60), Зайнутдинов (Осинов, 67), Байрамян (Долгов, 48).

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