Мамаев признался, что следил за женой

Бывший полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане.

Фрагмент беседы девушка опубликовала в своём инстаграме.

Среди прочего футболист признался, что следил за супругой, находясь в местах лишения свободы.

"У меня, кстати, много кто за тобой следил", - сказал Мамаев.

Полная версия интервью выйдет 30 сентября.

Напомним, что Мамаев на прошлой неделе вышел условно-досрочно из исправительной колонии. За решёткой он находился с октября прошлого года.

Не пропустите: Мамаев получил предложения от двух клубов. | http://soccernews.ru