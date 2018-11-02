Мамаев продолжает получать зарплату сидя в СИЗО

"Краснодар" продолжает платить зарплату полузащитнику Павлу Мамаеву, который сейчас находится в СИЗО.

"На днях Мамаеву на карточку упал очередной зарплатный аванс. Да, сидя за решеткой, Мамаев заработал 5 миллионов рублей", - сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Ранее сообщалось, что "Краснодар" хочет расторгнуть контракт с хавбеком, который действует до конца 2019 года.

Напомним, что 8 октября Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и их друзья избили трех человек в Москве.

В нынешнем сезоне 30-летний Мамаев провел за "Краснодар" 13 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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