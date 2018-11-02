Мамаев продолжает получать зарплату сидя в СИЗО

Теги краснодарпавел мамаев

Мамаев продолжает получать зарплату сидя в СИЗО

"Краснодар" продолжает платить зарплату полузащитнику Павлу Мамаеву, который сейчас находится в СИЗО.

"На днях Мамаеву на карточку упал очередной зарплатный аванс. Да, сидя за решеткой, Мамаев заработал 5 миллионов рублей", - сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Ранее сообщалось, что "Краснодар" хочет расторгнуть контракт с хавбеком, который действует до конца 2019 года.

Напомним, что 8 октября Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и их друзья избили трех человек в Москве.

В нынешнем сезоне 30-летний Мамаев провел за "Краснодар" 13 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. 

Не пропустите: Кафельников жёстко раскритиковал решение "Спартака" по Глушакову. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Спартак" - "Урал": анонс и прогноз воскресного матча 13 тура РПЛ

"Спартак" - "Урал": анонс и прогноз воскресного матча 13 тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Краснодар 12 22
3 Локомотив Москва 12 21
4 Ростов 12 21
5 Спартак Москва 12 19
6 ЦСКА Москва 12 19
7 Рубин 12 19
8 Оренбург 12 16
9 Ахмат 12 16
10 Арсенал Тула 12 14
11 Динамо Москва 12 14
12 Урал 12 13
13 Крылья Советов 12 11
14 Уфа 12 11
15 Анжи 12 10
16 Енисей Красноярск 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов