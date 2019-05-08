Мамаев продолжит футбольную карьеру после выхода из тюрьмы

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Мамаев продолжит футбольную карьеру после выхода из тюрьмы

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, поделился мнением о приговоре футболисту, а также рассказал о планах своего подзащитного продолжать спортивную карьеру.

"Все слышали, что фактически суд согласился с предложением меры наказания, о которой просил гособвинитель. По сути, приговор смягчили, но суд сам определяет вид и меру наказания, поэтому избрал такие сроки. Мы считаем, что несправедливо было вменять нам 213-ю статью ("Хулиганство" - примечание Soccernews). Павел стоически воспринимает все решения суда, 13-го числа мы с ним увидимся и будем решать. В настоящее время он является игроком "Краснодара". Далее, независимо от решения клуба, он намерен продолжать спортивную карьеру. В СИЗО он поддерживает форму. Допустим, если бы сегодня приговор вступил в силу, то уже сегодня можно было бы подать заявку на УДО. Пока предсказать невозможно, как в действительности всё сложится. Всё будет зависеть от решения апелляционной инстанции. Справедливости в этом деле не было", - сказал адвокат.

Напомним, что, согласно решению суда, Мамаев получил наказание в виде 1 года и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

С учётом того, что день в СИЗО считается за полтора в колонии, хавбеку "Краснодара" осталось провести за решёткой 6,5 месяцев.

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