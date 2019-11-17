Мамаев прокомментировал свой первый матч после выхода из тюрьмы



Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев прокомментировал свое участие в товарищеском матче с "Краснодаром" (0:1). Этот матч стал первым для хавбека после выхода из тюрьмы.

"Самое главное, что получили нагрузку и выполнили задачу тренера. Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле. Очень приятно, что меня так тепло приняли. Большая благодарность болельщикам "Ростова" и "Краснодара" за эти эмоции.

На самом деле очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч. Чувствую себя хорошо, посмотрим, что Валерий Георгиевич скажет", - приводит слова Мамаева официальный сайт клуба.

Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также их общий друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. С тех пор компания находилась под стражей, сначала в СИЗО "Бутырка", а затем в колонии общего режима в белгородской области. 17 сентября Мамаев и Кокорины вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Протасовицкий по-прежнему остается в тюрьме.

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