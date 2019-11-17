Мамаев прокомментировал свой первый матч после выхода из тюрьмы
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев прокомментировал свое участие в товарищеском матче с "Краснодаром" (0:1). Этот матч стал первым для хавбека после выхода из тюрьмы.
"Самое главное, что получили нагрузку и выполнили задачу тренера. Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле. Очень приятно, что меня так тепло приняли. Большая благодарность болельщикам "Ростова" и "Краснодара" за эти эмоции.
На самом деле очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч. Чувствую себя хорошо, посмотрим, что Валерий Георгиевич скажет", - приводит слова Мамаева официальный сайт клуба.
Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также их общий друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. С тех пор компания находилась под стражей, сначала в СИЗО "Бутырка", а затем в колонии общего режима в белгородской области. 17 сентября Мамаев и Кокорины вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Протасовицкий по-прежнему остается в тюрьме.
Не пропустите: Мамаев рассказал, били ли его и Кокорина в тюрьме. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Португалия обыграла Люксембург и вышла на Евро-2020
-
Спортивный директор "Барселоны" не исключил возможной покупки Неймара
-
Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева
-
Что там у серебряных призеров мира? Хорватия одолела Словакию и вышла на Евро, но проблема смены поколений никуда не делась
-
Президент "Наполи" намерен подать в суд на игроков команды
Лента новостей
-
"Бавария" отказалась продавать Комана в "Манчестер Сити"
-
Мамаев прокомментировал свой первый матч после выхода из тюрьмы
-
Сборная Украины установила национальный рекорд
-
В "Барселоне" объяснили, почему не увольняют Вальверде
-
Аршавин назвал причину поражения сборной России от Бельгии
-
Роналду забил голы в шести подряд матчах отбора Евро-2020
-
1
Украина на последних секундах вырвала ничью в матче с Сербией
-
Португалия обыграла Люксембург и вышла на Евро-2020
-
"Интер" нацелился на шведского таланта, которого оценивают в 40 миллионов евро
-
Владикавказский "Спартак" одержав первую победу в истории в клуба
-
"Ростов" проиграл "Краснодару" в первом матче Мамаева после выхода из тюрьмы
-
Сборная России отправилась в Сан-Марино на матч отбора Евро-2020
-
Сборная России показала, что осталось за кадром матча квалификации Евро-2020 с Бельгией
-
Спортивный директор "Барселоны" оценил игру Гризманна в этом сезоне
-
Уткин ответил украинскому журналисту, который поиздевался над Россией после поражения от Бельгии
-
Медведев - о поражении сборной России: "Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро"
-
"Спартак-2" проиграл на своем поле "Лучу" в ФНЛ
-
1
Бэйлу на матче сборной скандировали: "Уэльс, гольф, Мадрид"
-
Ракитич хочет продолжить карьеру в "Ювентусе"
-
Манчини сказал, что не будет экспериментировать с составом сборной Италии перед Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13