Мамаев прописался в Ростове-на-Дону по адресу кафе

Фото инстаграм Павла Мамаева

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев зарегистрировался на постоянное место жительства в Ростове-на Дону.

По информации Mash, футболист прописался по адресу улица 1-й Конной Армии, дом 6В. Интересно, что там находится не жилое строение, а кафе "Махаон".

Источник допускает, что это может быть связано с судебным разбирательством между спортсменом и его бывшей супругой Аланой.

Предполагается, что смена адреса ПМЖ позволит Мамаеву перенести судебное заседание по разделу имущества и детей в местный суд.

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