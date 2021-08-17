Мамаев прописался в Ростове-на-Дону по адресу кафе
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев зарегистрировался на постоянное место жительства в Ростове-на Дону.
По информации Mash, футболист прописался по адресу улица 1-й Конной Армии, дом 6В. Интересно, что там находится не жилое строение, а кафе "Махаон".
Источник допускает, что это может быть связано с судебным разбирательством между спортсменом и его бывшей супругой Аланой.
Предполагается, что смена адреса ПМЖ позволит Мамаеву перенести судебное заседание по разделу имущества и детей в местный суд.
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