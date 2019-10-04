Мамаев провел первую тренировку в общей группе "Ростова"

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Мамаев провел первую тренировку в общей группе "Ростова"

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев тренировался в общей группе команды, которая готовится к матчу 12-го тура чемпионата России. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил. Но чувствую, что с каждым днем прибавляю. Сегодня у ребят легкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними", - сказал Мамаев.

Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также их общий друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. С тех пор компания находилась под стражей, сначала в СИЗО "Бутырка", а затем в колонии общего режима в белгородской области. 17 сентября Мамаев и Кокорины вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Протасовицкий по-прежнему остается в тюрьме.

После освобождение 31-летний Мамаев покинул "Краснодар", а затем подписал двухлетний контракт с "Ростовом".

6 октября "Ростов" сыграет с ЦСКА в Москве. Начало - в 16:30 (мск).

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