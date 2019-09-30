Мамаев рассказал, били ли его и Кокорина в тюрьме
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал, что ни его, ни нападающего "Зенита" Александра Кокорина не били в тюрьме.
"Били ли нас сотрудники? Конечно, нет. Лично я не видел, чтобы кого-то били. Рассказываю про разные лагеря, про разные СИЗО. Но лично я не видел, чтобы кого-то били", - рассказал Мамаев в интервью Youtube-каналу "Пластика", который ведет его жена Алана.
Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также их общий друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. С тех пор компания находилась под стражей, сначала в СИЗО "Бутырка", а затем в колонии общего режима в белгородской области. 17 сентября Мамаев и Кокорины вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Протасовицкий по-прежнему остается в тюрьме.
После освобождение 31-летний Мамаев покинул "Краснодар", а затем подписал контракт с "Ростовом".
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