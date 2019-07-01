Мамаев рассказал, чем хотел бы заниматься в колонии
Хавбек "Краснодара" Павел Мамаев поделился ожиданиями от пребывания в исправительной колонии, куда его в скором времени этапируют.
"Сумка собрана, могу в любой момент с вещами на выход. Буду тренировать осуждённых в колонии, если позволят. Я бы там спортзал для них современный сделал. Можно спортивный кружок создать. Готов и матч провести. Заочно обещаю организовать новый матч теперь уже в колонии.
Хотелось бы выйти по УДО, чтобы пораньше домой. Соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе", - сказал игрок "быков".
Напомним, что суд приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за участие в драках прошлой осенью.
Учитывая длительное пребывание в СИЗО, на свободу спортсмен сможет выйти уже в ноябре этого года.
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|Арсенал Тула
|30
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|7
|Оренбург
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|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
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|11
|Рубин
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|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
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|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
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|30
|20