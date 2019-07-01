Мамаев рассказал, чем хотел бы заниматься в колонии

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Мамаев рассказал, чем хотел бы заниматься в колонии

Хавбек "Краснодара" Павел Мамаев поделился ожиданиями от пребывания в исправительной колонии, куда его в скором времени этапируют.

"Сумка собрана, могу в любой момент с вещами на выход. Буду тренировать осуждённых в колонии, если позволят. Я бы там спортзал для них современный сделал. Можно спортивный кружок создать. Готов и матч провести. Заочно обещаю организовать новый матч теперь уже в колонии.

Хотелось бы выйти по УДО, чтобы пораньше домой. Соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе", - сказал игрок "быков".

Напомним, что суд приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за участие в драках прошлой осенью.

Учитывая длительное пребывание в СИЗО, на свободу спортсмен сможет выйти уже в ноябре этого года.

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