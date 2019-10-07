Мамаев рассказал, что думает о "Краснодаре"

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Мамаев рассказал, что думает о "Краснодаре"

Полузащитник Павел Мамаев в новом интервью жене Алане рассказал, что думает о "Ростове" и "Краснодаре".

"Я не хочу сравнивать. В каждом клубе есть свое руководство, тренер. Каждый клуб - это своя маленькая история.

В "Краснодаре" своя история. Сейчас просто это новая история, новый шаг и для нашей семьи, и в футбольном плане.

Это интересно. Шесть лет назад я переходил в "Краснодар" в команду, которую никто не знал по большому счету. А сейчас «Краснодар» знают и в Европе, и везде. Мне было тогда очень интересно.

Сейчас тоже интересно. Новый город, новая команда", - сказал Мамаев.

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также их общий друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. С тех пор компания находилась под стражей, сначала в СИЗО "Бутырка", а затем в колонии общего режима в белгородской области. 17 сентября Мамаев и Кокорины вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Протасовицкий по-прежнему остается в тюрьме.

После освобождение 31-летний Мамаев покинул "Краснодар", а затем подписал двухлетний контракт с "Ростовом".

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