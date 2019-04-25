Мамаев рассказал, что предшествовало событиям 8 октября в Москве
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев заявил, что он не собирался ничего отмечать с нападающим "Зенита" Александром Кокориным.
По словам футболиста, идея развлечься в Москве возникла спонтанно.
"С Кокориным мы знакомы уже 11 лет, мы очень близко общаемся. Это даже не дружеские отношения, а родственные. Мы вместе ездим отдыхать, когда появляется какая-то пауза. До этого момента мы не виделись, ведь Саша травму получил и был за границей, проходил реабилитацию, мы не виделись в районе года. Предполагали ли отметить? Нет, не собирались. Просто встретились и поехали в Москву. Не было задачи что-то отпраздновать - ехали отдохнуть. У каждого были свои дела. Три выходных - это то время, когда мы можем решить свои бытовые вопросы", - сказал Мамаев.
Напомним, что похождения спортсменов закончились рядом конфликтов, в результате которых они утром 8 октября избили троих человек. После этого их арестовали.
Пребывание в СИЗО фигурантов уголовного дела, согласно последнему решению суда, рассчитано до 25 сентября.
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|Оренбург
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|25
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|Арсенал Тула
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|10
|Рубин
|24
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|24
|30
|12
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|24
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|Крылья Советов
|24
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|Уфа
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|Анжи
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