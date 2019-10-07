Мамаев рассказал, как его встретили в "Ростове"

Полузащитник Павел Мамаев в интервью своей жене Алане рассказал, какие эмоции испытал после первой встречи с руководством "Ростова".

"В первую очередь меня поразила первая моя встреча с руководством и с главным тренером (Валерием Карпиным). Я не ожидал такой встречи. Эмоционально, наверное, не был готов, что люди настолько заинтересованы будут. Это было настолько тепло, искренне, от души, что я даже как-то встал в ступор. Было безумно приятно", - сказал Мамаев.

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также их общий друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. С тех пор компания находилась под стражей, сначала в СИЗО "Бутырка", а затем в колонии общего режима в белгородской области. 17 сентября Мамаев и Кокорины вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Протасовицкий по-прежнему остается в тюрьме.

После освобождение 31-летний Мамаев покинул "Краснодар", а затем подписал двухлетний контракт с "Ростовом".

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