Мамаев рассказал, как его встретили в "Ростове"
Полузащитник Павел Мамаев в интервью своей жене Алане рассказал, какие эмоции испытал после первой встречи с руководством "Ростова".
"В первую очередь меня поразила первая моя встреча с руководством и с главным тренером (Валерием Карпиным). Я не ожидал такой встречи. Эмоционально, наверное, не был готов, что люди настолько заинтересованы будут. Это было настолько тепло, искренне, от души, что я даже как-то встал в ступор. Было безумно приятно", - сказал Мамаев.
Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также их общий друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. С тех пор компания находилась под стражей, сначала в СИЗО "Бутырка", а затем в колонии общего режима в белгородской области. 17 сентября Мамаев и Кокорины вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Протасовицкий по-прежнему остается в тюрьме.
После освобождение 31-летний Мамаев покинул "Краснодар", а затем подписал двухлетний контракт с "Ростовом".
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
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|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
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|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
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|16
|Тамбов
|12
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