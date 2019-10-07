Мамаев рассказал, как изменились его ценности после освобождения из колонии

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в новом интервью жене Алане рассказал что изменилось в нем после выхода из колонии.



"Все ценности стали выше. Я поменял взгляды на многое.

На что ещё кроме футбола? Какие-то семейные взаимоотношения, отношение к людям в целом. В какой-то степени, не могу сказать, что до конца, понял значение слова "друг". Очень много людей, которые что-то говорили в своё время про поддержку в любой ситуации, повели себя немного по-другому. На пальцах одной руки можно пересчитать людей, которые остались.

Футбол - это моя жизнь. Я не хочу расставлять приоритеты. Футбол делает меня по-настоящему счастливым", - сказал Мамаев.

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также их общий друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. С тех пор компания находилась под стражей, сначала в СИЗО "Бутырка", а затем в колонии общего режима в белгородской области. 17 сентября Мамаев и Кокорины вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Протасовицкий по-прежнему остается в тюрьме.

После освобождение 31-летний Мамаев покинул "Краснодар", а затем подписал двухлетний контракт с "Ростовом".

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