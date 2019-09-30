Мамаев рассказал, как он ждал выхода на свободу



Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о своих эмоциях в день выхода из тюрьмы.

"Какие ощущения, когда приехал в Москву? Ощущения непонятные, очень долго ждали. Когда озвучили решение - ждали этого дня. Каждый день был в тревоге, пока не наступило 17-е число. Потому что в любой момент ждали подвоха от прокуратуры. Каждый день, кроме выходных, встречали с тревогой. Ждали каких-то неприятных новостей, потому что на протяжении всего нашего дела хорошего было мало. Одни негативные новости", - сказал Мамаев в Youtube-каналу "Пластика", который ведет его жена Алана.

Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также их общий друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. С тех пор компания находилась под стражей, сначала в СИЗО "Бутырка", а затем в колонии общего режима в белгородской области. 17 сентября Мамаев и Кокорины вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Протасовицкий по-прежнему остается в тюрьме.

После освобождение 31-летний Мамаев покинул "Краснодар", а затем подписал контракт с "Ростовом".

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