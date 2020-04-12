Мамаев рассказал, кого он считает лучшим игроком в CS:GO

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев заявил, что он считает брата нападающего "Сочи" Александра Кокорина Кирилла лучшим игроком в компьютерный шутер CS:GO.

"Для меня – Кирилл Кокорин, брат Сани. Я сильнее него вживую не видел пацанов, чтоб играли. S1mple – это же профессиональный игрок, а я говорю про тех ребят, которые играют в CS. Поэтому, думаю, ответ понятен", – сказал Мамаев в Instagram своей жены Аланы Мамаевой.

Напомним, что Мамаев и братья Кокорины около года провели в СИЗО и колонии общего режима за избиение нескольких человек в Москве.

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