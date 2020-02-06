Мамаев рассказал о работе с Карпиным в "Ростове"

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Мамаев рассказал о работе с Карпиным в "Ростове"

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев дал понять, что он очень доволен работой под руководством Валерия Карпина.

"Безусловно, мне нравится. Это тоже стало немаловажным фактором выбора "Ростова" - то, что Карпин здесь работает. Я думаю, что наше видение совпадает с главным тренером", - сказал Мамаев.

"Ростов" объявил о переходе скандального хавбека 28 сентября прошлого года. Контракт между сторонами рассчитан на 2 сезона с опцией продления.

Мамаев будет выступать за "жёлто-синих" под 10-м номером. 

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