Мамаев рассказал о работе с Карпиным в "Ростове"

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев дал понять, что он очень доволен работой под руководством Валерия Карпина.

"Безусловно, мне нравится. Это тоже стало немаловажным фактором выбора "Ростова" - то, что Карпин здесь работает. Я думаю, что наше видение совпадает с главным тренером", - сказал Мамаев.

"Ростов" объявил о переходе скандального хавбека 28 сентября прошлого года. Контракт между сторонами рассчитан на 2 сезона с опцией продления.

Мамаев будет выступать за "жёлто-синих" под 10-м номером.

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