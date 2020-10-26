Мамаев рассказал о своем конфликте со Слуцким
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал, что у него нет никаких отношений с главным тренером "Рубина" Леонидом Слуцким. Футболист и тренер несколько лет назад пересекались в ЦСКА.
"Слуцкий — это отдельная тема. В плюс или в минус? В минус. Я даже не знаю, что сказать. С мужской точки зрения я его не уважаю. Примеры не буду приводить. Я никогда не приму его как личность, для меня он — пустое место", - сказал Мамаев в интервью на канале "КраСава" в YouTube.
По слухам, несколько лет назад Мамаев оскорбил Слуцкого в отеле, намекнув на нетрадиционную сексуальную ориентацию специалиста.
32-летний Мамаев выступает за "Ростов" с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за ростовский клуб восемь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.
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