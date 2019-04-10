Мамаев рассказал о своем настроении перед возобновление суда

Сегодня, 10 апреля, возобновилось слушание по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Об этом сообщает Sport24.ru.

Перед слушанием Мамаев рассказал о своем настроении.

"Как настроение? Отлично! С каждым днем все лучше и лучше", - сказал Мамаев.

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл, их друг Александр Протасовицкий, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев уже полгода содержатся в СИЗО "Бутырка" из-за избиения Пака, генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина, а также водителя Виталия Соловчука.

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